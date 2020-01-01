أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصريحات وزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف ضد وزير الجيش بيني غانتس، التي قالت فيها إنه "لا يصلح لتولي رئاسة الوزراء"، وما تبع ذلك من قطع غانتس لاجتماعه مع نتنياهو ومطالبته لريغيف بالاعتذار، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرنوت":

- العاصفة العمياء: "لا يوجد كورونا على الأقل حتى الموجة الثانية"

- تصريحات ريغيف تثير عاصفة: "غانتس ليس ناضجًا"

- غانتس يقطع اجتماعه مع نتنياهو بعد تصريحات ريغيف: "يجب أن تعتذر"

- برامج المساعدة والاستعداد للموجة الثانية: المجلس الوزاري المختص بكورونا يعقد اجتماعه الأول

- واقع قاتم: وفاة أكثر من 100 ألف شخص من كورونا في الولايات المتحدة

- نهب وغاز مسيل للدموع: أعمال شغب في الولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

- هل سيغير كورونا بالفعل نمطنا الاستهلاكي إلى الأبد؟

* "هآرتس":

- كارثة أم فرصة؟ مع اقتراب موعد الضم المستوطنون يمزقون خطة ترمب

- غانتس يقطع اجتماعه بنتنياهو بعد تصريحات الوزيرة ريجيف إنه "غير ناضج لأن يكون رئيسا للوزراء"

- تحليل: "الضم" يعكس تحدي ترمب ونتيناهو المتشرك للقانون وإزدراء الآخرين

- السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان: "الأمية اليهودية" هي أكبر تهديد لليهود في الشتات

- إسرائيل تشهد أكبر قفزة في الحالات الجديدة بفيروس كورونا خلال نحو ثلاثة أسابيع

* "معاريف":

- غانتس يقطع اجتماعه مع رئيس الوزراء بسبب تصريحات ريغيف والأخير وبخها

- هل حرّض نتنياهو في خطابه أم لا؟ كل هذا يتوقف على الاحتياجات الأمنية لضحاياه

- لبيد: جادي ايزنكوت مرحب به في حزب "هناك مستقبل" لكن أنا من سيقود

- حتى الآن: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لضم الأراضي

- 281 وفاة و16793 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- أقل من ألفي حالة نشطة في إسرائيل والخوف من تفشي الفيروس في عيد الأسابيع "الشفوعوت"

- تظاهرات واشتباكات في الولايات المتحدة احتجاجًا على عنف الشرطة

- انتصار البورصة إلى جانب الركود: حالة الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأزمة

* "إسرائيل اليوم":

- رئيس الوزراء في مقابلة خاصة لـ "إسرائيل اليوم": "لن نستسلم نحن، بل الفلسطينيون"

- على طريق أزمة جديدة في الائتلاف بين غانتس ونتنياهو؟ وزير الجيش يقطع اجتماعه مع رئيس الوزراء

- عضو الكنيست ميكي زوهر: الليكود يعمل على استقرار الائتلاف الحكومي

- إغلاق مدرسة ثانوية في القدس بعد إصابة 3 طلاب ومعلمتين

- خطة: 700 مليون شيقل لتشجيع الأعمال الصغيرة