  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

الخميس 28 مايو 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم


القدس المحتلة / سما /

الجيش الإسرائيلي والشاباك سيجريان الأسبوع القادم "لعبة الحرب"، لتوقع سيناريوهات اندلاع تصعيد في شهر يوليو القادم، بعد الإعلان عن ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وقال موقع "والا" العبري، الذي أورد الخبر، صباح اليوم الخميس، إن جلسة "لعبة الحرب" ستكون على طاولة مكتب رئيس الأركان كوخافي، بمشاركة رئيس جهاز "الشاباك" نداف أرجمان.
 
وأضاف الموقع، أن من بين السيناريوهات التي سيتم توقعها خلال "لعبة الحرب"، اندلاع تصعيد بالضفة، ووقوع عمليات استشهادية في إسرائيل، وتصعيد على حدود قطاع غزة.
 
ولفت الموقع العبري، الى أن لعبة الحرب، هي آلية افتراضية للإسهام وضع استجابات لسيناريوهات التصعيد بعد الضم، مشيراً الى أن قائد قسم العمليات بالجيش سيشارك بهذه الآلية.

#الجيش الإسرائيلي #الشاباك #ضم الضفة

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية

الشاباك والاستخبارات العسكرية في اسرائيل يتحفظان بشدة من خطة ضم الضفة