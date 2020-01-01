  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الابراهيمي

الخميس 28 مايو 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الابراهيمي


رام الله / سما /

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي الشريف.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي ابو سنينة، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الاعمار من استكمال اعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح.

واشار الى ان العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الاوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

وكانت قوات الاحتلال، منعت يوم الثلاثاء المنصرم، الموطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد اعادة فتحه امام المصلين في اطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وزير جيش الاحتلا

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية