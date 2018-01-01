  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السماح لإسرائيليين بدخول منطقة سياحية في الباقورة الأردنية

الخميس 28 مايو 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السماح لإسرائيليين بدخول منطقة سياحية في الباقورة الأردنية


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت إعلانات لمواقع المستوطنين، عن نشاطات سياحية تبدأ اليوم الخميس، بفتح موقع سياحي "نهاريم" في منطقة الباقورة الأردنية التي استعادتها المملكة الأردنية مؤخرًا من إسرائيل بعد تأجيرها لمدة 24 عامًا ضمن اتفاق السلام الذي وُقع عام 1994.

وبحسب تلك الإعلانات فهذه المرة الأولى التي سيسمح فيها بدخول الإسرائيليين لتلك المنطقة منذ عودتها لحكم الأردن في شهر تشرين أول عام 2019.

يذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أعلن في 30 في تشرين أول 2018، قبل انقضاء فترة تأجير أراضي الباقورة بعام كامل عدم نية الأردن تمديد عقد استئجار هاتين المنطقتين لإسرائيل بموجب اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن.

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية