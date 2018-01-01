السماح لإسرائيليين بدخول منطقة سياحية في الباقورة الأردنية

القدس المحتلة / سما /

أظهرت إعلانات لمواقع المستوطنين، عن نشاطات سياحية تبدأ اليوم الخميس، بفتح موقع سياحي "نهاريم" في منطقة الباقورة الأردنية التي استعادتها المملكة الأردنية مؤخرًا من إسرائيل بعد تأجيرها لمدة 24 عامًا ضمن اتفاق السلام الذي وُقع عام 1994.

وبحسب تلك الإعلانات فهذه المرة الأولى التي سيسمح فيها بدخول الإسرائيليين لتلك المنطقة منذ عودتها لحكم الأردن في شهر تشرين أول عام 2019.

يذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أعلن في 30 في تشرين أول 2018، قبل انقضاء فترة تأجير أراضي الباقورة بعام كامل عدم نية الأردن تمديد عقد استئجار هاتين المنطقتين لإسرائيل بموجب اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن.