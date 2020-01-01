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وزير الخارجية الفرنسي: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والأزمة تتفاقم والوضع مقلق جدا

الخميس 28 مايو 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الفرنسي: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والأزمة تتفاقم والوضع مقلق جدا


باريس / وكالات /

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم الأربعاء، إن سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا وإن الوضع مقلق جدا.
وأضاف لو دريان في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي “الأزمة تتفاقم.. نحن نواجه السيناريو السوري في ليبيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أكدا عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية في ختام اتصال هاتفي أجراه لافروف وصالح، يوم الثلاثاء، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا “في ظروف مواصلة المواجهة العسكرية بين المعسكرين العسكريين السياسيين الشرقي والغربي” في البلاد.
وأشار البيان إلى أن “كلا الجانبين شدد على عدم جدوى محاولات حل الأزمة عسكريا، وضرورة عدم الإبطاء في إطلاق حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية”.
كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، “عددا من الجوانب الدولية للتسوية الليبية”، بما في ذلك آفاق تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي من أجل تثبيتها.

#فرنسا #ليبيا #روسيا #سوريا

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