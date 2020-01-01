أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، هدم الاحتلال منازل ومنشآت في القدس ونابلس والخليل والأغوارن وإعلان منظمة التحرير المرحلة المقبلة للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما أبرزت الصحف، تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة، وفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين فجر الأحد المقبل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

* منظمة التحرير: المرحلة المقبلة للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة إلى الدولة

* العالول: قرار الرئيس بأننا في حل من كل الاتفاقيات فرصة للتخلص من الاحتلال وسننتصر

* اشتية: تنفيذ اسرائيل لضم أراضينا جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الاقليمي

* الاحتلال يصعد من انتهاكاته: اعتقالات وهدم منازل ومنشآت سياحية

* الكيلة: تسجيل 8 اصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة

* إعادة فتح المسجد الأقصى فجر الأحد المقبل

"الأيام":

* جيش الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف وإخطار ويجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

* منظمة التحرير تؤكد إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها اسرائيل وأميركا

* جيش الاحتلال يطالب ضباطه بالتأهب تحسبا لتصعيد في الضفة في حال الضم

* حالة وفاة و6 إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

* تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في بيت أولا

* الاحتلال يزيل المكعبات والاشارات التحذيرية التي تمنع دخول الاسرائيليين إلى الأغوار

"القدس":

* الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في القدس ونابلس والخليل والأغوار

* الاحتلال يصادر أراضي واد الربابة لتوسيع المقبرة اليهودية الوهمية

* منظمة التحرير تعلن الانفكاك مع دولة الاحتلال

*78.400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية العامة

* فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين فجر الأحد المقبل دون أي تغيير

* مواطنون ينتزعون قرارا بتجميد هدم منازلهم في الولجة

*8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة

* اشتية: المساعي الاسرائيلية لضم أراضينا تهديد للأمن الاقليمي