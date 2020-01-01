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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين

الخميس 28 مايو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر (23 عاما)، وشقيقه براء (21 عاما)، ومحمد رياض تركمان (20 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من اصحابها: شادي جمال ابو بكر وشقيقيه محمد وثائر، ومنزل عوض ابو زرينة قبها. وفي وقت لاحق اقتحمت منزل الأسير المحرر عز الدين عمارنة، ومنزل والدته، واستجوبته ونجله المحرر مجاهد.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 مواطنا من بلدة يعبد خلال الأسبوعين الأخيرين وداهمت عشرات المنازل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى الى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.

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