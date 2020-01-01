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تفاصيل جديدة من داخل غرفة عزل الفنانة المصرية رجاء الجداوي

الخميس 28 مايو 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة من داخل غرفة عزل الفنانة المصرية رجاء الجداوي


القاهرة / وكالات /

كشفت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، أمس الأربعاء، تفاصيل جديدة من داخل غرفة عزل والدتها.

وقالت أميرة، وهي الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، أن نتيجة أول التحاليل المعملية الخاصة بوالدتها، أظهرت إيجابية عينتها لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19). مشيرة إلى أنه أول تحليل يتم للفنانة منذ دخلوها الحجر الصحي بالإسماعيلية، فجر يوم العيد.

وأضافت أبنة الجداوي، أن والدتها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العزل التي تتواجد بها رجاء الجداوي، أنها وصلت إلى المستشفى وقت آذان فجر يوم العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف المصدر الطبي، أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت عليها هي ارتفاع درجة الحرارة، بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها.

وتعد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف أبرز أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر الطبي، أنه مع مرور أول يوم داخل الحجر الصحي انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا، برجاء الجداوي، خلال تواجدها بالحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا #مصر

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