كورونا عالمياً : 355 ألف حالة وفاة و5 ملايين اصابة

وكالات

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم ليبلغ 355,329 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 5 ملايين و749,298 اصابة.

واشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف الأربعاء مقارنة مع 87,8 ألف في اليوم السابق.

وحسب عداد الجامعة، فقد تماثل أكثر من مليونين و472 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة مليون و681,4 ألف حالة والبرازيل 391,2 ألف وروسيا 362.3 ألف وبريطانيا 266,5 ألف وإسبانيا 236,2 ألف وإيطاليا230,5 ألف