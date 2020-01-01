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غانتس قطع اجتماعًا مع نتنياهو بعد أن هاجمته ريغيف

الخميس 28 مايو 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس قطع اجتماعًا مع نتنياهو بعد أن هاجمته ريغيف


القدس المحتلة / سما /

 قطع بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، أمس الأربعاء، اجتماعًا كان يعقده مع حليفه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن غانتس قطع الاجتماع على خلفية تصريحات لوزيرة المواصلات ميري ريغيف التي هاجمت غانتس وقالت إنه ليس مخبوزًا بما فيه الكفاية ليكون رئيسًا للوزراء، وأنه يجب التحقق فيما إذا كان الإيرانيون ما زالوا يبتزونه.

ووفقًا للقناة، فإن الليكود وصف تلك التصريحات بالشخصية، فيما وبخ نتنياهو، ريغيف بشدة، واعتبر تصريحاتها تنتهك حكومة الوحدة.

واعتبرت ريغيف في وقت لاحق أنه تم إخراج التصريحات عن سياقها.

وفي وقت لاحق من الليلة الماضية عقد الاجتماع مجددًا بين نتنياهو وغانتس.

#غانتس #نتنياهو #ميري ريغف

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