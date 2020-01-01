تسجيل إصابة بفيروس كورونا في قلقيلية

رام الله / سما /

أعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، فجر اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عزون عتمة، لأحد العمال الذين عادوا من داخل الخط الأخضر.

وقرر المحافظ رواجبة إغلاق البلدة التي يقطن بها العامل، بشكل كامل، مناشدًا المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم التحرك حفاظًا على سلامتهم.

وأشار إلى أن الجهات المختصة ستقوم بإكمال مهمتها لحصر المخالطين للعامل المصاب.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في فلسطين عند 614 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة في بيت أولا بمحافظة الخليل، و3 في قطاع غزة.

ومن مجمل المصابين هناك 126 حالة نشطة، فيما تعافى 483.