طوباس: وقفة اسناد مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

طوباس /سما /

شارك عشرات المواطنين، وأسرى محررون، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة اسناد مع الأسير المريض في سجون الاحتلال كمال أبو وعر، وكافة الأسرى المرضى.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفصائل العمل الوطني، صورا للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "إن الاحتلال يتعمد اغتيال أجساد أسرانا في سجونه، ويتبع بحقهم سياسة الإهمال الطبي، وتعامل الاحتلال مع الأسرى المرضى بوحشية أثناء نقلهم".

وأكد بني عودة أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى قضية الأسرى رغم كل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.

بدوره، قال محمود صوافطة في كلمة فصائل العمل الوطني، وهيئة شؤون الأسرى، إنه في اللحظات التي تتكالب فيها الإدارة الأميركية، والإسرائيلية على تمرير صفقة القرن، ومشروع الضم، نقف مع أسرانا لنؤكد أننا معهم في كل الظروف.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد إهمال الأسرى المرضى، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، وأننا كشعب واحد نوصل رسالتنا بأننا مع الأسرى.

وتابع: إن الاحتلال لن يستطيع تركيع شبعنا الفلسطيني، وأسرانا، مهما استخدم من أساليب وحشية.