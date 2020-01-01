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جنين: حرائق تلتهم 1200 شجرة زيتون وأشجار حرجية ومحصول قمح

الأربعاء 27 مايو 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: حرائق تلتهم 1200 شجرة زيتون وأشجار حرجية ومحصول قمح


جنين / سما /

أخمدت طواقم الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، 15 حريقا في محافظة جنين، التهم 1200 شجرة زيتون وأشجار حرجية، و2 دونم محصول قمح.

وأفاد الدفاع المدني، بأن 15 حريق بدأ في أعشاب وامتد للاشجار في أماكن متفرقة من محافظة جنين، فيما أن الخسارة الأكبر كانت في الأشجار بالمنطقة بين بلدة الجديدة ومحافظة طوباس، وأتت النيران فيها على 1000 غرسة صغيرة من الأشجار الحرجية، ومحصول القمح في سهل أم التوت شرق جنين.

وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز جنين وقباطية وسيريس وبرطعة على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها.

#جنين #حرائق

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