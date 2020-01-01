السعدي: "المالية" اقتطعت نحو 12 مليوناً من مستحقات بلدية جنين ما يهدد بوقف خدماتها

جنين / سما /

قال رئيس بلدية جنين، فايز السعدي، إن وزارة المالية استقطعت نحو 12 مليون شيكل (11 مليوناً و920 ألف شيكل) من مستحقات بلديه جنين، من ضرائب الأملاك والمهن والنقل على الطرق، ما يهدد بتوقف خدمات البلدية.

وأوضح السعدي في بيان صحافي "في الوقت الذي تسعى فيه بلديه جنين إلى الإستمرار في تقديم الخدمات لسكان المدينة، كون البلديات هي خط الدفاع الأول، لكافة الخدمات التي تمس المواطنين، وبالرغم من عدم تلقي بلديه جنين أي مساعدة مالية، تفاجئنا بقرار وزارة المالية باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من مستحقات بلدية جنين، من ضريبة أملاك، وضريبة مهن ونقل على الطرق" مشيراً إلى أن ذلك "جاء في الوقت الذي تسعى فيه بلديه جنين، وبموجب تفاهمات مع الدوائر ذات العلاقة، لانهاء ملف التقاص، وصولا لكافه المستحقات التي تُجبى من قبل الحكومة من السكان لصالح بلدية جنين".

واعتبر السعدي، هذه الخطوة بأنها إنذار يدق ناقوس الخطر، لانها تُعطل على البلدية استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ، لافتاً الى أن "لبلديه جنين مستحقات مالية على العديد من الموسسات الحكومية في مدينة جنين".

ودعا إلى التعامل مع بلدية جنين كباقي بلديات الوطن، التي لم تُخصم منها أموال، رغم أنها مديونه لصالح وزارة المالية، وقال "مدينه جنين دفعت الثمن الأكبر نتيجة للوضع الإقتصادي للبلاد، وإذا توقفت الخدمات عن السكان سيؤدي ذلك الى تدهور الوضع الداخلي"، داعيا أهالي مدينة جنين ومخيمها إلى الوقوف مع بلديتهم التي كانت ولا زالت وستبقى بيت جميع المواطنين، ومعتذرا للرأي العام الجنيني عن أي توقف عن الخدمات في المرحلة الحالية بسبب هذه الخطوة.