الاردن تفرض حظراً شاملاً للتجوال يوم الجمعة المقبلة

عمان /سما/

أعلنت السلطات في الأردن، يوم الأربعاء، حظر تجوال شاملا في المملكة يوم الجمعة 29 مايو، وذلك ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقا للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس - الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة - السبت.

وصرح العضايلة بأن مجلس الوزراء ناقش عددا من المقترحات بشأن تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن لجنة الأوبئة قدمت توصيات بإعادة فتح العديد من القطاعات.

من جهته، أفاد وزير الصحة سعد جابر بأن المملكة سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 720 حالة.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من "كوفيد 19"، مشيرا إلى إجراء 3 آلاف فحص مخبري اليوم في جميع المناطق.

وسجلت السلطات في المملكة يوم الثلاثاء 7 إصابات بكورونا.