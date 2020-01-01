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للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأربعاء 27 مايو 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية


بيروت/وكالات/

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لتدريبات لقوات النخبة والخاصة في حزب الله اللبناني صور بمناسبة ذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ مقطع الفيديو بتدريبات القوات الخاصة لـ"حزب الله" والمعروفة باسم "قوة الرضوان" شملت أهداف تجاه أشكال تشبه نجمة داوود، وتمارين رماية لمقاتلي القوة الخاصة مع كامل معداتهم العسكرية، وفي الجزء الأخير من الفيديو كتب بالعبرية "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد".

واختتم الفيديو بعبارة باللغة العبرية والعربية: "من الشمال سيأتي الشر على كل انحاء البلاد".

ولاقى المقطع انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية لا سيما في لبنان وسوريا والعراق.

#حزب الله #قوة الرضوان #ذكرى تحرير جنوب لبنان

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