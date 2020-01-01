الخارجية: اللجنة الوزارية لعودة العالقين والطلبة تبحث ترتيبات بدء إطلاق عملية الاجلاء

رام الله / سما /

بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بملف اجلاء العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة الترتيبات اللازمة للبدء بإطلاق عملية إعادة مواطنينا العالقين، وفقا لآليات واضحة وشفافة وأولويات عادلة تحقق عودة آمنة وصحية لهم الى ارض الوطن.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماعها الثاني في مقر وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة الوزير رياض المالكي، أن الترتيبات ستتم بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وفي المقدمة منها الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

ودرست اللجنة أفضل خارطة تحرك ممكنة وعملية لإجلاء العالقين وفقا للأعداد المبدئية المتوفرة لديها، كما قامت بإحصائها سفارات دولة فلسطين.

وأكدت أن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب وحده.

وقالت إن المسافر يتحمل سعر التذكرة ومصاريف السفر وتكاليف النقل البري من المطار الى الجسر، ومن الاستراحة الى المحافظة المعنية، ويتم التعامل مباشرة ما بين المسافر وشركة الطيران أو شركة النقل.

ودعت جميع العالقين العائدين الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة الذي سيحدد في حينه بشأن الفحوصات والحجر سواء المنزلي أو الصحي.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الاجلاء والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذها في القريب العاجل.