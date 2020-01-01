مخالفات لمكاتب صرافة تلاعبت بصرف الدولار في غزة

غزة / سما /

حرّرت وزارة الاقتصاد بغزة، مخالفات لعدد من مكاتب الصرافة في القطاع وذلك بسبب تلاعبها بسعر صرف "الدولار الابيض".

وأعلنت الوزارة ة، أن طواقم التفتيش والمتابعة حررت 4 مخالفات قانونية لمكاتب صرافة نظراً لعدم التزامها بقرارها الأخير الخاص بعدم التمييز بين الدولار الابيض والازرق بسعر الصرف في السوق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مكاتب الصرافة المخالفة.

وجددت الدعوة للمواطنين بضرورة التعامل مع الدولار الابيض وعدم التخوف من ذلك، مشيرة إلى أنه لا فرق بين الدولار الابيض والازرق، داعية المواطنين الى الاتصال على الرقم المجاني 1800112233 في حال واجهتهم أي مشكلة في عملية الصرف من قبل البنوك او مكاتب الصرافة.

وطالبت البنوك بعدم التمييز بين الدولار الابيض والازرق خلال عملية الصرف للمواطنين، مؤكدة أن طواقمها ستكثف من حملاتها ومتابعتها ومراقبتها للبنوك ولمكاتب الصرافة حتى تلتزم بقرارها.