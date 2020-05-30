الشرطة تستكمل استعدادها لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلنت الشرطة، الأربعاء، اتمام استعداداتها لتامين سير امتحانات الثانوية العامة بواقع 1792 شرطي عبر خطة وضعتها العمليات المركزية تبدأ من يوم السبت 30-5-2020 وحتى صدور نتائج الامتحانات.



وذكرت إدارة العلاقات العامة ادارة والاعلام في الشرطة، أن استعدادات الشرطة تتضمن تأمين 530 قاعة امتحان و 16 مديرية للتربية والتعليم في كافة المحافظات بالإضافة إلى 18 مركز تصحيح في محافظات ( نابلس، رام الله والخليل ، وجنين ، وطولكرم ، وبيت لحم) بالاضافة إلى الإدارة العامة للإمتحانات ونقل الأسئلة إلى القاعات ودفاتر الإجابة إلى مراكز التصحيح.

وأضافت، أن قوة من الوحدة المركزية للشرطة الخاصة تقوم بإسناد شرطة ضواحي القدس خلال سير الامتحانات حيث أن هذه المهمة سيقوم بتنفيذها ضباط و ضباط صف و أفراد الشرطة.

ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الشرطة من خلال توفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 عن أية عراقيل أو معوقات قد تشوش على الطلبة والابتعاد عن استخدام مكبرات الصوت والمفرقعات والاحتفالات الصاخبة وإلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطلبة.