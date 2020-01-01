أبو يوسف يدعو الكل الفلسطيني للمشاركة في التصدي للطابور الخامس

رام الله / سما /

دعا منسق القوى الفصائل واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، الكل الفلسطيني من قوى وفصائل في الوطن والشتات للمشاركة في معركة التصدي للطابور الخامس التي تستهدف أشغال الشارع الفلسطيني في قضايا ثانوية وتحويل الأنظار عن المعركة الرئيسة مع الاحتلال والادارة الأمريكية التي تدعمه محاولة استغلال انتشار فيروس "كورونا" المستجد للتسريع في الضم ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أبو يوسف، في تصريحات إذاعية، أن الأيام القادمة وفي إطار التخفيف من إجراءات الطوارئ التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستشهد الأرض الفلسطينية مشاركة واسعة من أبناء شعبنا تحديدًا مناطق التماس لمواجهة الاحتلال وسياسة الضم في معركة الدفاع عن الأرض القادمة.