  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة تجتمع مع "الصحة العالمية" لمناقشة إجراءات التخفيف الأخيرة

الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تجتمع مع "الصحة العالمية" لمناقشة إجراءات التخفيف الأخيرة


رام الله / سما /

عقدت وزيرة الصحة مي الكيلة اجتماعاً مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ومديرة معهد الصحة العامة رند سلمان، تم فيه متابعة بروتوكولات وزارة الصحة للقطاعات المختلفة بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة الكيلة خلال الاجتماع إلى أنه مع انحسار الجائحة وهبوط منحنى الإصابات فقد أوصت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتخفيف الإجراءات والتسهيل على المواطنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر وفق إجراءات الوقاية والسلامة، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ووضعت الكيلة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في صورة آخر مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، وأولويات القطاع الصحي، وآلية العودة بالخدمات الطبية والصحية إلى ما قبل جائحة "كورونا".

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #الصحة العالمية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة

كواليس المشهد الذي تسبب في "خناقة" بين يوسف شاهين وإسماعيل ياسين

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

الطب الوقائي: 20% من الإصابات بفيروس (كورونا) هي من قطاع غزة

الجنائية الدولية تطلب إيضاحات رسمية من السلطة حول ابطالها الاتفاقات مع اسرائيل..

حملة دبلوماسية إسرائيلية بشأن الضم وهذا ما تهدف اليه ..

وزيرة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل