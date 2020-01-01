الكيلة تجتمع مع "الصحة العالمية" لمناقشة إجراءات التخفيف الأخيرة

رام الله / سما /

عقدت وزيرة الصحة مي الكيلة اجتماعاً مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، ومديرة معهد الصحة العامة رند سلمان، تم فيه متابعة بروتوكولات وزارة الصحة للقطاعات المختلفة بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة الكيلة خلال الاجتماع إلى أنه مع انحسار الجائحة وهبوط منحنى الإصابات فقد أوصت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتخفيف الإجراءات والتسهيل على المواطنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر وفق إجراءات الوقاية والسلامة، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ووضعت الكيلة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في صورة آخر مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، وأولويات القطاع الصحي، وآلية العودة بالخدمات الطبية والصحية إلى ما قبل جائحة "كورونا".