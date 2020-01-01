أسعار النفط ترتفع مجدداً

سما / وكالات/

ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام، بينما يتحسن الطلب مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة، أو 30 سنتا، مسجلة 35.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 بالمئة، أو 73 سنتا، إلى 33.98 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس، الاثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

ودعمت تصريحات روسية السوق، بعدما أكدت انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو، بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار مجموعة "أوبك +".

ونقلت وزارة الطاقة الروسية، الاثنين، عن الوزير ألكسندر نوفاك قوله إن زيادة الطلب على الوقود من شأنها أن تساعد على خفض الفائض العالمي من حوالي 7 ملايين إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول يونيو، أو يوليو.

وتجتمع دول "أوبك+" أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45 بالمئة منذ بداية السنة.

وكان كبار المنتجين في العالم، ومنهم السعودية وروسيا، اتفقوا في أبريل على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد منصات الحفر الأميركية هبط إلى منخفض قياسي عند 318 في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، مما يشير أيضا إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل.