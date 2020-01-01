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ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلاف مع موقع تويتر...

الأربعاء 27 مايو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلاف مع موقع تويتر...


واشنطن/ وكالات/

 هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة "تويتر" إلى أن اثنتين من تغريداته "لا أساس لهما من الصحة".

ونشب خلاف بين موقع تويتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تحذير عملاق التواصل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة في إحدى تغريداته.

وغرد الرئيس ترامب عبر حسابه بالموقع قائلا: "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير"، وحذر من احتمال وقوع "تزوير".

وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة.

ويظهر إشعار تويتر علامة تعجب زرقاء تحت تغريدة ترامب، مقترحاً على القراء "الحصول على الوقائع حول الاقتراع عبر البريد".

لكن ترامب رد بتغريدة جديدة اتهم فيها الموقع بـ"خنق حرية التعبير".



ترمب

#ترامب #مواقع التواصل الاجتماعي #الولايات المتحدة #تويتر

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