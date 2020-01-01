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جنين: جولات سلامة عامة وتفتيش على المتنزهات والأماكن الترفيهية

الأربعاء 27 مايو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: جولات سلامة عامة وتفتيش على المتنزهات والأماكن الترفيهية


جنين / سما /

نفذت إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني في جنين جولات سلامة عامة وتفتيش على الأماكن الترفيهية والألعاب، بعد إعادة تشغيلها واستقبالها للمواطنين بعد فترة الحجر الصحي.

وطالت الجولات الميدانية كافة المتنزهات والأماكن الترفيهية، بما فيها الألعاب والوقوف على شروط السلامة فيها وتجريبها وتحديد الخطورة التي من الممكن أن تشكلها، كما تم متابعة إجراءات التعقيم لكافة مرافق المتنزهات والألعاب للوقوف على مدى استجابة أصحابها لتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني التي تزيد من مستوى الأمان في هذه الألعاب للحد من وقوع الحوادث والإصابات.

#جولات #جنين #الاماكن الترفيهية

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