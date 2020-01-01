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برشلونة يقدم عرضاً مثيراً لإنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو

الأربعاء 27 مايو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقدم عرضاً مثيراً لإنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو


وكالات / سما /

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم الأربعاء نوايا نادي برشلونة بشأن اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن برشلونة قدم عرضاً مثيراً على طاولة إنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة قدم قائمة لاعبين أمام إنتر لاختيار اثنين منهما من أجل الدخول في صفقة لاوتارو زائد مبلغ مالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن القائمة تضم كلاً من أرتورو فيدال، جونيور فيربو وصامويل أومتيتي، حيث يتجه النادي الإيطالي لاختيار لاعب الوسط الشيلي والمدافع الفرنسي.

ويريد أنطونيو كونتي بقوة التعاقد مع أرتور فيدال بينما سيبحث إنتر ميلان في التعاقد مع أومتيتي على سبيل الإعارة خوفاً من تكرر إصاباته مثلما يحدث حالياً.

#برشلونة #لاوتارو مارتينيز #إنتر ميلان

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