  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

حماس : منع أسر المعتقلين بالسجون السعودية من زيارة ذويهم

الأربعاء 27 مايو 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : منع أسر المعتقلين بالسجون السعودية من زيارة ذويهم


غزة / سما /

أعلن نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج محمد نزال أن أسر المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 65 معتقلًا في السجون السعودية، على خلفية تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مُنعوا من زيارة ذويهم خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار نزال في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" الأربعاء، إلى أنه تم السماح لكل معتقل بالاتصال مع أسرته لمدة خمس دقائق فقط، كما سُمح لنجل محمد الخضري بالإقامة في زنزانة والده المريض "لمساعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك".

يُذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في نيسان/أبريل 2019 عشرات الفلسطينيين دون أن توجّه إليهم بداية أية تهمة، من بينهم ممثل (حماس) في السعودية محمد الخضري ونجله هاني، إلاّ أنها عادت ووجهت إليهم في آذار مارس/2020، تهمة دعم "كيان إرهابي"، في إشارة للمقاومة الفلسطينية.

#حماس #السعودية #معتقلين

الأكثر قراءة اليوم

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

وجوب أن نتصارح فلسطينياً...فريح أبو مدين

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

الأخبار الرئيسية

الجنائية الدولية تطلب إيضاحات رسمية من السلطة حول ابطالها الاتفاقات مع اسرائيل..

حملة دبلوماسية إسرائيلية بشأن الضم وهذا ما تهدف اليه ..

وزيرة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة