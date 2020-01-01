حماس : منع أسر المعتقلين بالسجون السعودية من زيارة ذويهم

غزة / سما /

أعلن نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج محمد نزال أن أسر المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 65 معتقلًا في السجون السعودية، على خلفية تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مُنعوا من زيارة ذويهم خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار نزال في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر" الأربعاء، إلى أنه تم السماح لكل معتقل بالاتصال مع أسرته لمدة خمس دقائق فقط، كما سُمح لنجل محمد الخضري بالإقامة في زنزانة والده المريض "لمساعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك".

يُذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في نيسان/أبريل 2019 عشرات الفلسطينيين دون أن توجّه إليهم بداية أية تهمة، من بينهم ممثل (حماس) في السعودية محمد الخضري ونجله هاني، إلاّ أنها عادت ووجهت إليهم في آذار مارس/2020، تهمة دعم "كيان إرهابي"، في إشارة للمقاومة الفلسطينية.