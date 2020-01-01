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غانتس : هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة

الأربعاء 27 مايو 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة


القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هناك تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم المنطقة برمتها ومن بينها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن".

جاء ذلك في اجتماع لكتلة حزبه أزرق - أبيض، في الكنيست، هذا الصباح. بحسب ما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وأكد غانتس على أن الخيار العسكري تجاه "أعداء إسرائيل" سيبقى قائمًا طوال الوقت.

وقال "خلال الأسابيع المقبلة سيتم فحص الوسائل الصائبة الكفيلة بالحفاظ على مصالح إسرائيل على الحلبة الدولية".

#غانتس #ضم الضفة #صفقة القرن

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