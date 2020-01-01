الجنائية الدولية تطلب إيضاحات رسمية من السلطة حول ابطالها الاتفاقات مع اسرائيل..

لاهاي/ وكالات/

كشفت صحيفة هارتس العبرية عن ان المحكمة الجنائية الدولية طلبت أمس من السلطة الفلسطينية توضيحا و "معلومات إضافية" بشأن قرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب نيتها ضم أراض في الضفة الغربية.

وقد قدمت السلطة شكوى للمحكمة كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة.

ووفقا للصحيفة يريد القضاة في لاهاي معرفة وضع الاتفاقيات اليوم ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إسرائيل زعمت أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تكون طرفاً في المعاهدة من قبل المحكمة - الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد العملية برمتها.وإذا قبل الفلسطينيون أن الاتفاقات باطلة بالفعل ، فسيكون لذلك آثار سلبية على المجالات الأمنية والمدنية وايضًا في المجال القانوني ، لأن حجة إسرائيل قد تتضرر في غياب الاتفاقات مع الفلسطينيين ، وسيتعين عليها صياغة حجة أخرى.

وتشير المدعية الرئيسية في لاهاي ، باتو بنسودا ، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - وإذا تم إلغاء الاتفاقيات ، فيجب إعادة النظر في حججها الآن. في الوقت نفسه ، سيواجه الفلسطينيون مشكلة ، حيث سيتعين عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط لأن العديد من الادعاءات في ملف التحقيق في جرائم الاحتلال تعتمد على الاتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين وإذا تم إلغاؤها فقد يؤثر ذلك على قرار المحكمة.