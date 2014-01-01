اليمن: عشرات القتلى والجرحى في هجوم بالصواريخ الباليستية على مقر هيئة الأركان في مأرب

صنعاء /وكالات/

قتل ثمانية جنود يمنيين وأصيب آخرون بعد هجوم بصواريخ نسب إلى الحوثيين على مقر هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب بعد أسابيع من الهدوء النسبي، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري.

وتصاعدت المعارك في بداية العام مع محاولة تقدم الحوثيين نحو مناطق جديدة، بينها مأرب القريبة من صنعاء وهي آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس إن “الحوثيين اطلقوا صاروخين بالستيين، أحدهما على معسكر المنطقة الثالثة بينما الثاني على مقر رئاسة الاركان في معسكر الوطن”.

وبحسب المسؤول فإن رئيس هيئة الأركان اللواء صغير بن عزيز “نجا” من الهجوم الذي أدى إلى مقتل نجله وعدد من مرافقيه.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي في محافظة مأرب.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

في 18 كانون الثاني/يناير أوقع هجوم استهدف مسجدا في معسكر في مأرب (غرب) 116 قتيلا وعشرات الجرحى. لم تتبن أي جهة الهجوم لكن السلطات اتهمت الحوثيين.

وفي مطلع آذار/مارس، سيطر الحوثيون على مدينة الحزم، كبرى مدن محافظة الجوف اثر معارك عنيفة.

مع السيطرة على هذه المدينة الأساسية، بات الحوثيون يسيطرون على القسم الأكبر من محافظة الجوف ويقتربون من مأرب.

وتواصلت المواجهات بين الجانبين على الرغم من دعوات لوقف إطلاق النار لمكافحة فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وقُتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط نقص حاد في الأدوية وانتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش الملايين على حافّة المجاعة.