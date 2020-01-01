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الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على القانون النرويجي

الأربعاء 27 مايو 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على القانون النرويجي


القدس المحتلة / سما /

وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع ما يعرف بـ "القانون النرويجي".

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن 66 عضوًا صوتوا لصالح المشروع، فيما رفضه 42.

وينص القانون على استقالة وزراء الحكومة من الكنيست لإدخال أعضاء جدد من أحزابهم في الكنيست بالنيابة عنهم.

كما ينص القانون في تعديلاته التي تمت بالتوافق بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، على أنه يحق للوزير أن يعود عضوًا في الكنيست دون أن يستقيل.

وسيتم نقل مشروع القانون للجنة الدستورية للتصويت عليه قبل أن يعود للتصويت عليه حتى القراءة الثالثة أمام الهيئة العامة للكنيست.

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