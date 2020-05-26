لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

وكالات

أثارت مشاهد فيديو لشرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام.

أظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكيا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

وبحسب "سكاي نيوز"، يمكن سماع أصوات المارة الذي شاهدوا هذه اللحظات، وحاولوا جاهدين إقناع الشرطي الابتعاد عن رقبة الرجل، الذي فارق الحياة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.

وقال المواطنون إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، وأن الشرطي بدا مستمتعا أثناء الشجار مع الرجل (جورج فلويد، 40 عاما) الذي فارق الحياة لاحقا.

The FBI and Minnesota law enforcement is investigating the arrest of George Floyd who died after being hand-cuffed and pinned to the ground by an officer’s knee.



Four police officers have been fired. pic.twitter.com/eNMwzSMtDt — Alex Salvi (@alexsalvinews) May 26, 2020

بدوره نوه حاكم ولاية مينيسوتا إلى أن الضباط الأربعة الذين قاموا بالعملية أوقفوا عن العمل بعد مشاهدة الفيديو، وفتح مكتب الاستخبارات الفيدرالية تحقيقا في الواقعة على الفور.

من جانبه نوه قائد شرطة منيابوليس، ميداريا أرادوندو، أن الشرطة تتبع طرق محددة في "كيفية وضع شخص ما تحت السيطرة"، وأن تحقيقا داخليا قد بدأ حول الواقعة، حيث تم استدعاء الشرطيين الذين ظهرا في الفيديو.

وأثارت المشاهد المؤسفة موجة احتجاجات كبيرة في ولاية منيابوليس، واعتبرها البعض طريقة عنيفة للتعامل مع السود، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا أستطيع التنفس".