لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

أثارت مشاهد فيديو لشرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام.

أظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكيا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

وبحسب "سكاي نيوز"، يمكن سماع أصوات المارة الذي شاهدوا هذه اللحظات، وحاولوا جاهدين إقناع الشرطي الابتعاد عن رقبة الرجل، الذي فارق الحياة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.

وقال المواطنون إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، وأن الشرطي بدا مستمتعا أثناء الشجار مع الرجل (جورج فلويد، 40 عاما) الذي فارق الحياة لاحقا.

The FBI and Minnesota law enforcement is investigating the arrest of George Floyd who died after being hand-cuffed and pinned to the ground by an officer’s knee.



Four police officers have been fired. pic.twitter.com/eNMwzSMtDt