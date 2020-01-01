اجتماع تشاوري للتنفيذية لبحث سبل مواجهة خطة الضم

رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا اليوم في إطار الاجتماعات المتواصلة للقيادة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، حسبما أعلن في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات.

وقال عريقات في حديث للإذاعة، إنه تبقى 35 وثلاثين يوما على قرار تنفيذ خطة الضم وهي ايام فاصلة ما بين امكانية تحقيق سلام وعدم امكانية ذلك على الاطلاق، مؤكدا ان القيادة في حال انعقاد دائم إلى جانب اتصالات دولية وعربية يقوم به السيد الرئيس محمود عباس، حيث يواصل سيادته العمل الليل بالنهار بهدف منع الضم وانقاذ عملية السلام.

وأشار أمين سر تنفيذية منظمة التحرير أن اتصالات مكثفة جرت بالأمس مع عدد من دول العالم وأن اتصالات أخرى ستجري اليوم مع عدد من الدول الأوروبية ووزراء الخارجية لاطلاعهم على خطورة قرار ضم اجزاء من الضفة.

وشدد عريقات على أنه لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم إلا بوقفة دولية وإتلاف يقول لإسرائيل لا وانه سيكون هناك عواقب لمنعها من خطط الضم .

كما شدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير على خطورة الوضع وأن على الجميع أخذ الأمور بجدية مطلقة في ضوء إصرار نتانياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، مؤكدا في السياق على أهمية المواقف الدولية من فرنسا والمانيا وبريطانيا والتي حذرت إسرائيل من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة.