  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع تشاوري للتنفيذية لبحث سبل مواجهة خطة الضم

الأربعاء 27 مايو 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع تشاوري للتنفيذية لبحث سبل مواجهة خطة الضم


رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا اليوم في إطار الاجتماعات المتواصلة للقيادة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، حسبما أعلن في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات.
وقال عريقات في حديث للإذاعة، إنه تبقى 35 وثلاثين يوما على قرار تنفيذ خطة الضم وهي ايام فاصلة ما بين امكانية تحقيق سلام وعدم امكانية ذلك على الاطلاق، مؤكدا ان القيادة في حال انعقاد دائم إلى جانب اتصالات دولية وعربية يقوم به السيد الرئيس محمود عباس، حيث يواصل سيادته العمل الليل بالنهار بهدف منع الضم وانقاذ عملية السلام.
وأشار أمين سر تنفيذية منظمة التحرير أن اتصالات مكثفة جرت بالأمس مع عدد من دول العالم وأن اتصالات أخرى ستجري اليوم مع عدد من الدول الأوروبية ووزراء الخارجية لاطلاعهم على خطورة قرار ضم اجزاء من الضفة.
وشدد عريقات على أنه لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم إلا بوقفة دولية وإتلاف يقول لإسرائيل لا وانه سيكون هناك عواقب لمنعها من خطط الضم .
كما شدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير على خطورة الوضع وأن على الجميع أخذ الأمور بجدية مطلقة في ضوء إصرار نتانياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، مؤكدا في السياق على أهمية المواقف الدولية من فرنسا والمانيا وبريطانيا والتي حذرت إسرائيل من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة.

#اللجنة التنفيذية #ضم الضفة

الأكثر قراءة اليوم

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

وجوب أن نتصارح فلسطينياً...فريح أبو مدين

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

الأخبار الرئيسية

حملة دبلوماسية إسرائيلية بشأن الضم وهذا ما تهدف اليه ..

وزيرة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..