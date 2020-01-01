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النائب العام يحذر من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة

الأربعاء 27 مايو 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يحذر من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة


رام الله / سما /

حذر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لما لها من أضرار على المجتمع.

ودعا النائب العام، في بيان صحفي، المواطنين إلى توخي الحذر من إعادة نشر أو توجيه أي معلومات مغلوطة غير صادرة عن أي مصدر رسمي، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من ينشر معلومات أو أخبارا أو بيانات أو شائعات على أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التقني بقصد إثارة الفزع أو السخرية أو إلحاق الضرر بمكانة الدولة ومؤسساتها.

وثمن دور وسائل الإعلام والصحفيين خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّيهم للحقائق قبل نشر أي أخبار ذات علاقة من خلال توجههم للمؤسسة الرسمية المخولة بتأكيد او نفي أي معلومة قبل نشرها، ما ساهم في توحيد جهود كافة الأطراف حماية لصحة المواطنين في كافة المحافظات.

 
#النائب العام #أكرم الخطيب

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