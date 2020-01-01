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78,400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 27 مايو 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
78,400 طالب سيتوجهون السبت المقبل لأداء امتحانات الثانوية العامة


رام الله / سما /

أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، أن ثمانية وسبعين ألفا وأربعمائة طالب وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والخارج سيتوجهون السبت المقبل لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، ضمن إجراءات احترازية ووقائية .

وشدد عواد على خصوصية القدس وأنه لا امتحان سيجري دونها، مبينا أنه سيتم زيادة عدد المراقبين في ظل عدم إصدار الاحتلال للتصاريح ليبقى الرهان على المدارس الخاصة ومدارس الأوقاف لضمان قيام نحو 5 آلاف طالب وطالبة في القدس لامتحان الثانوية العامة.

وأشار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أن المخاوف تبقى قائمة حول قيام الاحتلال بإجراءات لعرقلة أداء الامتحان، موضحا أنه ستكون هناك إجراءات متعلقة بأجهزة الأمن التي ستعمل على تأمين قاعات الامتحان في ضوء إلغاء التنسيق الأمني مشددا على أن لدى الوزارة خططا بديلة للتعامل مع أي تطورات.

#الثانوية العامة #التربية والتعليم

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