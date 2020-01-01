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الاحتلال يستدعي مواطنين ويخطر بوقف البناء في جدران استنادية في الولجة

الأربعاء 27 مايو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين، وأخطرت بوقف البناء في جدران استنادية في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، ومدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال سلّمت مواطنين في منطقة عين جويزة بلاغات للتحقيق معهم، بشأن منازلهم المسكونة، وهم: أحمد إبراهيم القنطار، ورائد نصر أبو التين، واحمد جوابرة، وكذلك لغرفة خاصة بالخيل للمواطن خالد جبريل، ومخزنا محمد عبد الله رباح.

وأشارا إلى أن تلك القوات سلّمت اخطارات بوقف البناء في جدران استنادية، وأرضيات منازل لمواطنين، عرف منهم: محمد إبراهيم الأطرش، ورجائي محمد الأعرج، وكذلك بئر مياه للمواطن محمد حاتم الأطرش.

يذكر ان هذه المنطقة تشهد منذ فترة هجمة استيطانية من قبل الاحتلال، تخلله هدم عدد من المنازل والجدران الاستنادية، ووقف البناء في عدد آخر من المنازل، بحجة انها تابعة لسلطة ما يسمى بلدية القدس.

وفا

#الاحتلال #قرية الولجة

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