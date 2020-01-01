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صحيفة مصرية تكشف "سر غضب" رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

الأربعاء 27 مايو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة مصرية تكشف "سر غضب" رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل


وكالات / سما /

كشف موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، عن سر الغضب الكبير للفنانة رجاء الجداوي، في مستشفى العزل، حيث تخضع للعلاج من فيروس "كورونا".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الفنانة المصرية، تأكيده أن "سبب غضبها هو نشر صورة التقطت لها دون علمها ودون الحصول على موافقة منها".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى الحجر الصحي في الإسماعيلية.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

#مستشفى العزل #رجاء الجداوي #كورونا #مصر

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