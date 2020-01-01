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شاهد.. شجار عنيف على متن طائرة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 27 مايو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. شجار عنيف على متن طائرة بسبب فيروس كورونا


وكالات / سما /

اندلع شجار عنيف بين الركاب على متن رحلة جوية متجهة من مدينة سوتشي إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بسبب خرق أحد الركاب لقواعد التباعد الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الشجار الحاد الذي اندلع بين اثنين من الركاب على متن طائرة إيرال إيرباص A320، الذي تطور لمرحلة الضرب، وفق صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وبدأت المشاجرة بعد هبوط الطائرة بقليل في موسكو، حيث قام أحد الركاب بالاندفاع نحو باب الخروج مما أدى لاصطدامه بركاب آخرين، وبالتالي خرق قواعد التباعد الاجتماعي، التي تتبعها الآن خطوط الطيران بعد تفشي جائحة كورونا.

وتراشق راكبان بالألفاظ قبل أن يتدخل المضيفون على متن الطائرة لتهدئة الرجلين ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وبدأ الشجار يتخذ منحنى عدوانيا أخاف المضيفين وبقية الركاب من التدخل لإنهاء الأمر.

#كورونا #الطائرة #روسيا

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