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العثور على متنزهين مفقودين في نيوزيلندا منذ 18 يوماً

الأربعاء 27 مايو 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على متنزهين مفقودين في نيوزيلندا منذ 18 يوماً


وكالات / سما /

عُثر على اثنين من المتنزهين بعد أن فُقدا في الأدغال النائية بنيوزيلندا قبل 18 يوماً، وهما على قيد الحياة.

وكان ديون رينولدز وجيسيكا أوكونور (كلاهما 23 عاماً) قد خرجا للتجول في منتزه كاهورانجي الوطني في الجزء العلوي من ساوث آيلاند في 9 أيار.

وإثر تخلفهما عن العودة من رحلة التنزه في الموعد المتوقع، أطلقت الشرطة إلى جانب متطوعين عملية بحث عن الشخصين في 19 أيار.

وانسحب الباحثون من المنطقة بعد هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين، لكن تم استئناف جهود البحث في الصباح الباكر اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن ستة فرق نُقلت جوا إلى منطقة البحث من جانب قوات الدفاع النيوزيلندية اليوم.

وأوضحت أنه تم جلب خمسة خبراء متخصصين في عمليات التتبع وثلاثة فرق بحث باستخدام الكلاب لتعزيز عمليات البحث.

#نيوزيلندا

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