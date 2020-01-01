النرويج تسمح بالتلقيح الاصطناعي للعازبات

وكالات / سما /

أصبح بإمكان النساء العازبات في النرويج الحصول على التلقيح الاصطناعي والتبرع بالبويضات من أجل إنجاب أطفال، بعدما صوّت السياسيون لصالح تحديث القانون الخاص بهذا الشأن، الثلاثاء.

وجاء تغيير قانون التكنولوجيا الحيوية، المعمول به منذ 16 عاماً، في أعقاب حملة من جانب أحزاب المعارضة في برلمان البلاد.

كما تشمل التغييرات الأُخرى عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، واختبار الدم لتحديد التشوهات الجينية في الجنين.

وكانت هذه التغييرات القانونية موضع نقاش حاد، حيث أكد الحزب الديمقراطي المسيحي أن الآباء قد يقررون الإجهاض إذا عرفوا أن الجنين يعاني من خلل جينى (خلل في الكروموسومات ) في مرحلة مبكرة من الحمل.