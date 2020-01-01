كيف تعثر على كلمات المرور المخزنة على هاتفك الأندرويد وتصدّرها أو تحذفها؟

وكالات / سما /

تغنينا التكنولوجيا الجديدة كتطبيقات إدارة كلمات المرور وأنظمة الدخول البيومترية -كبصمة الإصبع والوجه- عن حفظ كلمات المرور التي لطالما عانينا منه، ولكن في نفس الوقت زادت البرامج التي تحتاج لكلمات المرور، وهذا في بعض الأحيان يحتاج منا للرجوع إلى كلمات مرور قديمة وتغييرها أو مشاركتها مع بعض برامج إدارة المرور.

إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد مرتبط بحساب غوغل، فسيكون لديه مدير كلمات مرور خاص به، سيجمع جميع كلمات المرور التي تستخدمها على متصفح كروم من غوغل .

يستطيع المستخدم تخزين كلمات المرور على كروم عند زيارته أحد المواقع، بحيث يصبح الدخول للموقع أسهل، ويقوم كروم بتخزين كلمات المرور بموافقة المستخدم.

إليك كيفية العثور على كلمات المرور المخزنة على هاتف أندرويد وتصديرها وحتى حذفها:

1- قم بتشغيل متصفح غوغل كروم على هاتفك واضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين (على بعض الأجهزة، ستكون هذه النقاط الثلاث في الزاوية السفلية).

2- اضغط على كلمة "إعدادات" في القائمة المنبثقة.

3- أنقر على "كلمات المرور" في القائمة التالية. قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرورك لحساب غوغل، أو استخدام خاصية التعرف على بصمة الإصبع أو الوجه إذا كنت تستخدمها.

كلمات المرور في هاتف أندرويد يمكن الدخول لها من الإعدادات (مواقع التواصل)

4- ستظهر لك قائمة طويلة من مواقع الويب، لكل منها اسم مستخدم أو كلمة مرور محفوظة. انقر على الموقع الذي ترغب في العثور على كلمة مرورك إليه ، ثم انقر على رمز العين لإظهار كلمة المرور هذه.

5- لنسخ كلمة المرور حتى تتمكن من لصقها في مكان آخر مثل رسالة أو ملاحظة، انقر فوق الرمز الذي يشبه مربعين فوق بعضهما، سيؤدي هذا إلى نسخ كلمة المرور إلى ذاكرة الهاتف.

6- لحذف كلمة المرور، انقر على أيقونة سلة المهملات في أعلى الشاشة.