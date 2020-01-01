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فيليبس تطرح جهاز استشعار حيوي قابل للارتداء لمراقبة مرضى كورونا في المستشفيات

الأربعاء 27 مايو 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيليبس تطرح جهاز استشعار حيوي قابل للارتداء لمراقبة مرضى كورونا في المستشفيات


وكالات / سما /

حصلت شركة الإلكترونيات الهولندية فيليبس على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طرح جهاز استشعار حيوي يمكن ارتداؤه ويساعد في مراقبة المرضى المؤكد أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المستشفيات.

وأشارت الشركة الهولندية إلى أن جهاز استشعار فيليبس الحيوي "بي إكس 100" سيحسن المراقبة السريرية للمرضى باستخدام نظام فيليبس لمراقبة تدهور حالة المرضي ويساعد الأطباء في رصد الخطر الذي يهدد المريض.

وسيتيح الجهاز الجديد لمقدمي الرعايةالصحية في المستشفيات التدخل المبكر لإنقاذ المرضي وتحسين مستوى الرعاية للمرضى في مناطق الرعاية الأقل حدة.

وبدأ استخدام الجهاز الجديد بالفعل في مستشفى أولفج بهولندا للمساعدة في الفرز والمراقبة السريرية لمرضى كوفيد- 19.

يذكر أن الجهاز الجديد عبارة عن لصقة يتم استخدامها لمدة 5 أيام، ولا يُعاد استخدامها بعد ذلك، ويمكن دمجها مع مركز محوري أوسع نطاقا ليتيح للطبيب مراقبة عدة مرضى في عدة غرف في وقت واحد. وتم تصميم الجهاز بحيث يمكن دمجه في شبكة تكنولوجيا المعلومات الطبية في المنشأة الطبية بحيث يمكن الاتصال به عبر الأجهزة المحمولة. كما أنه لا يحتاج إلى تنظيف ولا إعادة شحن.

وأشارت فيليبس إلى أن مستشفى أولفج تستخدم الجهاز لمراقبة المرضى الذي تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد19- أو يشتبه في إصابتهم به ويقيمون في غرف معزولة لانهم لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

#فيليبس #كورونا #المستشفيات

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