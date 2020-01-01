النني يتمرد على بيشكتاش بسبب مستحقاته

وكالات / سما /

أبلغ محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر والمعار إلى بيشكتاش في الصيف الماضي، إدارة النادي التركي برفضه اللعب دون الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وذكر موقع “توركيش فوتبول” ن النني يرفض حتى التدريب لحين الحصول على مستحقاته البالغة 1.3 مليون يورو، ومنح اللاعب مهلة لناديه من أجل تسوية أزمة المستحقات.

وتبحث إدارة النادي مع اللاعب حل تلك الأزمة بشكل ودي، علما بأن الدوري التركي متوقف شأنه شأن غالبية دوريات أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقل النني إلى بيشكتاش من أرسنال الصيف على سبيل الإعارة بسبب عدم حصوله على فرصة مع المدرب أوناي إيمري الذي رفض الاعتماد عليه.

وشارك النني في 28 مباراة صنع خلالها هدفين هذا الموسم، فيما كانت قد تحدثت تقارير عن رغبة النادي التركي في الإبقاء عليه لما بعد الموسم الحالي.