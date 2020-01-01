  1. الرئيسية
  2. الرياضة

النني يتمرد على بيشكتاش بسبب مستحقاته

الأربعاء 27 مايو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النني يتمرد على بيشكتاش بسبب مستحقاته


وكالات / سما /

أبلغ محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر والمعار إلى بيشكتاش في الصيف الماضي، إدارة النادي التركي برفضه اللعب دون الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وذكر موقع “توركيش فوتبول” ن النني يرفض حتى التدريب لحين الحصول على مستحقاته البالغة 1.3 مليون يورو، ومنح اللاعب مهلة لناديه من أجل تسوية أزمة المستحقات.

وتبحث إدارة النادي مع اللاعب حل تلك الأزمة بشكل ودي، علما بأن الدوري التركي متوقف شأنه شأن غالبية دوريات أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقل النني إلى بيشكتاش من أرسنال الصيف على سبيل الإعارة بسبب عدم حصوله على فرصة مع المدرب أوناي إيمري الذي رفض الاعتماد عليه.

وشارك النني في 28 مباراة صنع خلالها هدفين هذا الموسم، فيما كانت قد  تحدثت تقارير عن رغبة النادي التركي في الإبقاء عليه لما بعد الموسم الحالي.

#محمد النني #بيشكتاش #أرسنال

الأكثر قراءة اليوم

الامن الاسرائيلي: الفلسطينيون اوقفوا كل شئ وأغلقوا هواتفهم

السودان تكشف حقيقة هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم...

وزير الصحة توضح حقيقة بيان منسوب لـ منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الحكومة الجديدة

وجوب أن نتصارح فلسطينياً...فريح أبو مدين

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم: "وصفة لزعزعة استقرار الشرق الاوسط"

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

اجهزة الامن الاسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد الضم غير مناسب والرد في الميدان قد يكون غير متوقع!

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

صحيفة عبرية تزعم : دول عربية تؤيد خطة الضم الاسرائيلية للضفة

قناة عبرية: جيش الاحتلال سيكثف من اعتقالاته الليلية في الفترة القادمة

نصر الله: "إسرائيل" ستقهر بأي معركة مقبلة و "هذا المشهد لن أنساه"..

الصحة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة