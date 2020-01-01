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تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد في البريميرليغ

الأربعاء 27 مايو 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد في البريميرليغ


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي حسمت موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن رابطة "البريميرليغ" حددت 12 أو 13 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق الموسم الجديد، بغض النظر عن موعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة.

وذكرت "ديلي ميل", أن الرابطة ستخبر الأندية بالموعد الرسمي الجديد، في الاجتماع الذي سيجري الخميس المقبل.

وأوضحت أن الموعد الذي حددته رابطة "البريميرليغ", سيزيد احتمالية عدم اكتمال الموسم الحالي بشكل طبيعي، إذا حدث توقف آخر للبطولة، بسبب اختبارات فيروس "كورونا".

يشار إلى أن الرابطة تعمل على استئناف الدوري الإنجليزي سريعا, وبات الموعد المرجح لرجوع الموسم 19 أو 26 يونيو المقبل.

#البريميرليغ #الدوري الإنجليزي

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