مبابي لا يتوقف عن إرسال الإشارات إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

لا يتوقف كيليان مبابي نجم كرة القدم الفرنسية وفريق باريس سان جيرمان عن إرسال إشارات واضحة إلى ريال مدريد، بنية الانتقال إلى النادي الملكي في المستقبل.

فمنذ فترة طويلة والنجم الفرنسي مستمر في تعزيز صلته بالنادي الإسباني، والكشف عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض يوماً ما، أو عما قريب.

أجرى مبابي حواراً جديداً مع صحيفة ديلي ميرور البريطانية تحدث فيها عن طموحاته، ورغبته في الفوز بألقاب مهمة في كرة القدم، وقال أن نجمي ريال مدريد السابقين زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو هما قدوتيه في عالم كرة القدم.

وعندما تم سؤاله عن قدوته في عالم كرة القدم قال : “في البداي كان زيدان بعد كل ما حققه مع المنتخب الوطني الفرنسي، ثم بعد ذلك كريستيانو رونالدو والذي فاز بالكثير، ومازال يستمر في الفوز حتى بعد كل هذه النجاحات التي حققها..لقد تركوا بصمتهم على تاريخ كرة القدم”.

استطرد : “طموحي القادم هو التألق مع منتخب فرنسا في العام المقبل في بطولة كأس الأمم الأوروبية..وطموحي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا..أريد أن أحقق هذا اللقب مع فريق باريس سان جيرمان..لأن الفوز معه بدوري الأبطال لأول مرة بتاريخ النادي سيكون شيئاً مميزاً للغاية”.

علق مبابي أيضاً على أداء ليفربول المميز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم : “الليفر جعل كل شىء سيبدو سهلاً..يتطلب الأمر مدرباً جيداً للفوز بتلك الطريقة وكثير من العمل”.

أما عن طموحاته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية (البالون دور) كأفضل لاعب في العالم علق بقوله : “سيكون من الجيد الفوز بالكرة الذهبية ولكنه ليس شيئاً يجعلني أهتم به..ليس من المهم أن أفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم أو الموسم القادم ولا يجب أن أضع لنفسي حداً زمنياً..حالياً أضع باريس والفريق كأولوية وإذا كانت الجوائز الفردية تأتي بفضل المستوى الجيد..فستكون بمثابة مكافأة بالنسبة لي”.