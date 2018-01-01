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نيوكاسل يونايتد يقترب كثيراً من التعاقد مع كوتينيو

الأربعاء 27 مايو 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيوكاسل يونايتد يقترب كثيراً من التعاقد مع كوتينيو


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن اقتراب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الحالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتواجد حالياً الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو ابن 27 عاماً مع فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي للنادي البافاري عن عدم تفعيل بند أحقية شراء كوتينيو عقب نهاية عقده يوم 31 من شهر يونيو القادم، ليستغل نيوكاسل الأمر، ويقترب من التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيعود مجدداً إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل يونايتد.

وأكملت الصحيفة أن إدارة نيوكاسل تتفاوض حالياً مع برشلونة على التفاصيل المادية للصفقة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع اللاعب.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” بأن فيليب كوتينيو لن يكون اللاعب الوحيد المميز الذي سيتعاقد مع نيوكاسل، بل هناك أكثر من اسم آخر مرشح بقوة للانضمام إلى الفريق الإنجليزي، لعل أبرزهم الأوروجواني إدينسون كافاني.

الجدير بالذكر أن كوتينيو قد انتقل للعب في برشلونة شهر يناير من عام 2018، قادماً من ليفربول الإنجليزي بمبلغ 145 مليون يورو.

#نيوكاسل يونايتد #فيليب كوتينيو

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