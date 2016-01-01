يوفنتوس يحدد سعرا مفاجئا للتخلص من مهاجمه

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن السعر الذي حدده يوفنتوس لبيع مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم هيغواين بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، في ظل رغبة "البيانكونيري" في التخلص منه بأي طريقة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع اللاعب الأرجنتيني هذا الصيف مقابل 18 مليون يورو، لضمان عدم الخسارة من بيعه في ميزانيته العمومية.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس قادما من نابولي، في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو، وينتهي عقده بصيف 2021.

وسجل اللاعب الأرجنتيني منذ ذلك الحين، 63 هدفا في 139 مباراة، 8 منها جاءت في الموسم الكروي الحالي.

وأبدى أكثر من نادٍ رغبته في ضم هيغواين هذا الصيف، من بينها نيوكاسل وولفرهامبتون الإنجليزيين، بالإضافة إلى ريفر بليت الأرجنتيني.