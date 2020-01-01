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إسرائيل ترفع اليوم المزيد من القيود التي كانت مفروضة لمكافحة كورونا

الأربعاء 27 مايو 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفع اليوم المزيد من القيود التي كانت مفروضة لمكافحة كورونا


القدس المحتلة / سما /

تبدأ الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، رفع المزيد من القيود التي كانت فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه سيعاد اليوم فتح المطاعم والحانات وحمامات السباحة والمواقع السياحية، وفقا لقرار اتخذته الحكومة مساء أمس خلال تصويت عبر الهاتف.

كما تقرر تخفيف القيود المفروضة على عدد المتواجدين في المحال التجارية والأسواق المسقوفة والعيادات العلاجية غير الطبية بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقررت الحكومة أيضا تسهيل الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل المتعلقة بتواجد مستخدمين في غرفة واحدة بشرط الحفاظ على مترين بين كل شخص وآخر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجهات المختصة تواصل مراقبة الأوضاع ومدى انتشار الفيروس، وأعرب عن أمله في ألا يتم تشديد القيود من جديد.

وسجلت إسرائيل إجمالا 281 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا من بين 16757 إصابة. وقد تعافي من المصابين 14457 شخصا.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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