أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصويت الكنيست الإسرائيلية على "القانون النرويجي"، الذي يلزم وزراء الحكومة بالاستقالة من عضويتها واستبدالهم بآخرين من قائمتهم الانتخابية، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "يديعوت أحرنوت":

- فتح المطاعم والمزيد من الركاب في السيارات وسيارات الأجرة

- انذار كاذب في مستوطنات غلاف غزة

- صفقة لـ"أزرق-أبيض" للموافقة على القانون النرويجي: ترأس لجان مقابل الانشقاق

- للتعتيم على محاكمته: حملة نتنياهو من خلف الكواليس

- عضو الكنيست جينسبرغ من "أزرق-أبيض": "الضم؟ بموافقة الولايات المتحدة ودول المنطقة"

- 281 وفاة و16757 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

* "هآرتس":

- تحليل: قادة الجيش الإسرائيلي يستعدون لـ"موجة عنف" في الضفة الغربية خلال الضم في تموز

- توضيح حول الضم الإسرائيلي: ماذا يخطط نتنياهو للضفة الغربية وماذا يعني الضم؟

- وسط ضغوط أمريكية: إسرائيل تستبعد شركة صينية من بناء محطة تحلية مياه

- إسرائيل تصادق على عودة أكبر إلى الحياة الطبيعية من خلال إعادة فتح المطاعم والمواقع السياحية

- وزير العدل يأمر الشرطة بتعقب الضباط الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام حول ملفات نتنياهو

* "معاريف":

- استطلاع: "نتنياهو" بـ 41 مقعدًا؛ و"لبيد" يتغلب على "غانتس"

- بنك هبوعليم يبدأ خطة تقشف لتسريح ألف موظف

- فتح الحدائق العامة والفنادق والمطاعم والحانات والمقاهي

- الكنيست يصوّت على "القانون النرويجي" و"برنامج المساعدة"

- عضو الكنيست ميكي زوهر: "نتنياهو سينفذ الضم بالتنسيق مع الأميركيين"

- وزير الطاقة يوفال شتاينتس: "لا أعتقد أن محطة تحلية المياه كانت من أولويات الأميركيين"

* "إسرائيل اليوم":

- العودة إلى التسلية والترفيه: إعادة فتح المطاعم والحانات والمسابح هذا الصباح

- نتنياهو يقرر: المدارس ورياض الأطفال ستعمل خلال أشهر الصيف

- بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي قليل جدا

- إسرائيل تستخدم لغة دبلوماسية جديدة: "تطبيق السيادة" بدلاً من "الضم"

- فيروس كورونا يواصل التفشي في الولايات المتحدة: تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ100 ألف