أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

تصويت الكنيست الإسرائيلية على "القانون النرويجي"، الذي يلزم وزراء الحكومة بالاستقالة من عضويتها واستبدالهم بآخرين من قائمتهم الانتخابية، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "يديعوت أحرنوت":
- فتح المطاعم والمزيد من الركاب في السيارات وسيارات الأجرة
- انذار كاذب في مستوطنات غلاف غزة
- صفقة لـ"أزرق-أبيض" للموافقة على القانون النرويجي: ترأس لجان مقابل الانشقاق
- للتعتيم على محاكمته: حملة نتنياهو من خلف الكواليس
- عضو الكنيست جينسبرغ من "أزرق-أبيض": "الضم؟ بموافقة الولايات المتحدة ودول المنطقة"
- 281 وفاة و16757 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل
* "هآرتس":
- تحليل: قادة الجيش الإسرائيلي يستعدون لـ"موجة عنف" في الضفة الغربية خلال الضم في تموز
- توضيح حول الضم الإسرائيلي: ماذا يخطط نتنياهو للضفة الغربية وماذا يعني الضم؟
- وسط ضغوط أمريكية: إسرائيل تستبعد شركة صينية من بناء محطة تحلية مياه
- إسرائيل تصادق على عودة أكبر إلى الحياة الطبيعية من خلال إعادة فتح المطاعم والمواقع السياحية
- وزير العدل يأمر الشرطة بتعقب الضباط الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام حول ملفات نتنياهو
* "معاريف":
- استطلاع: "نتنياهو" بـ 41 مقعدًا؛ و"لبيد" يتغلب على "غانتس"
- بنك هبوعليم يبدأ خطة تقشف لتسريح ألف موظف
- فتح الحدائق العامة والفنادق والمطاعم والحانات والمقاهي
- الكنيست يصوّت على "القانون النرويجي" و"برنامج المساعدة"
- عضو الكنيست ميكي زوهر: "نتنياهو سينفذ الضم بالتنسيق مع الأميركيين"
- وزير الطاقة يوفال شتاينتس: "لا أعتقد أن محطة تحلية المياه كانت من أولويات الأميركيين"
* "إسرائيل اليوم":
- العودة إلى التسلية والترفيه: إعادة فتح المطاعم والحانات والمسابح هذا الصباح
- نتنياهو يقرر: المدارس ورياض الأطفال ستعمل خلال أشهر الصيف
- بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي قليل جدا
- إسرائيل تستخدم لغة دبلوماسية جديدة: "تطبيق السيادة" بدلاً من "الضم"
- فيروس كورونا يواصل التفشي في الولايات المتحدة: تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ100 ألف