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الاحتلال يهدم منشأتين سياحيتين في نابلس

الأربعاء 27 مايو 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منشأتين سياحيتين في نابلس


نابلس / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منتجعا في بلدة زواتا غرب نابلس، ومنشأة سياحية قيد الانشاء في بلدة سبسطية شمالا.

وقال رئيس مجلس قروي زواتا حافظ عليوي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العين في البلدة، وشرعت بهدم منتجع "مكسيم لاند" السياحي تعود ملكيته للمواطن وضاح عبد الحق.

من جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وهدمت آلياتها منشأة سياحية قيد الانشاء تعود للمواطنة لينا الأغبر، بالقرب من المدرج الروماني في الموقع الأثري.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب، عقب احتجازه لفترة، كما أنها استولت على حجارة أثرية من الموقع، بعد اغلاقه واعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن سبسيطة تتعرض لانتهاكات الاحتلال بشكل يومي، وهناك تهديدات بإزالة مشروع البيدر السياحي فيها.

#الاحتلال

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