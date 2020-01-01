رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، الرسائل التحذيرية التي بعثها قادة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وايطاليا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من عواقب ضم المستوطنات والأغوار.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال: انجازاتكم هامة ومواقفكم راسخة

- قادة أربع دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من عواقب ضم المستوطنات والأغوار

- مستوطنون يستولون على أراض شرق رام الله والاحتلال يخطر بهدم 10 آبار في الزاوية

- سابقة خطيرة..الاحتلال يسلم فواتير كهرباء مباشرة لمجالس محلية في الأغوار!!

- نقابة الصحفيين تحذّر من الإشاعات والأخبار الزائفة

- مصرع ثلاثة مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة والقطاع

- فتح: المرحلة صعبة وبحاجة إلى تكاتف ويجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية

- معايعة لـ "الحياة الجديدة": وزارة السياحة ستعد وتعتمد خططا لانعاش القطاع السياحي

- ارتفاع ملحوظ على أسعار المحروقات مطلع الشهر المقبل

- فتح باب صغير وحدث كبير..!

- الكيلة: تسجيل 8 حالات شفاء وتخفيف الإجراءات تم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

- "الصحة العالمية" تحذّر من "موجة ثانية" لكورونا

"الأيام":

- قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم، باريس: قرار بهذا الشأن لا يمكن أن يبقى بدون رد

- مستوطنون يسطون على أراض واسعة قرب رام الله والاحتلال يقيد دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي

- الكيلة: التخفيف تم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

- مصادر فلسطينية: تصعيد إسرائيلي ضد القيادة والأجهزة الأمنية بعد وقف التنسيق

- مصادر في "الأوقاف الإسلامية": اتجاه لإعادة فتح المسجد الأقصى يوم السبت

- مقتل سيدة طعنا في جنين وشاب في شجار جنوب نابلس

- 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة وتسجيل 8 حالات شفاء في الضفة

- إعادة فتح كنيستي المهد والقيامة أمام المصلين

- وفاة وإصابة جديدة بـ "كورونا" لمواطنين في السعودية والكويت

- الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

- إسرائيل تحذّر مواطنيها من دخول مناطق "أ" و"ب" بالضفة

- القدس: إبطال عقد استخدمه مستوطنون للاستيلاء على عقار لعائلة في سلوان

- إسرائيل: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- "الصحة العالمية": الأميركتان أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة كورونا

- صحيفة عبرية تكشف مسارات تطبيق الضم والتحديات التي تواجه إسرائيل

- ألمانيا تمدد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 حزيران

- 351 ألف وفاة و5 ملايين و643 ألف إصابة جراء فيروس كورونا في أنحاء العالم

- السعودية: موظفو القطاع العام يعودون إلى أعمالهم الأحد المقبل

"القدس":

- الاحتلال يسلم أمين سر فتح في العيسوية قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاط

- وفاة طفلة مقدسية غرقا بأريحا

- قناة عبرية: زعماء دول أوروبية حذروا نتنياهو من ضم الأراضي الفلسطينية

- النيابة العامة والشرطة تحققان في مقتل مواطنة بجنين

- الكيلة: تخفيف الإجراءات تم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

- مستوطنون يستولون على أراض شرق رام الله

- عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات بعد 82 يوماً من الإغلاق